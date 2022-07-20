Немецкий Регенсбург примет ещё 50 одесситов на реабилитацию

20 июля заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман провёл встречу с руководством «Интернационального дома Регенсбурга в Одессе».

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, эта общественная организация совместно с бургомистром Регенсбурга госпожой Астрид Фройденштайн помогает многодетным семьям и людям с инвалидностью выехать из Одессы в безопасную зону города-побратима.

Отмечается, что в ходе встречи стороны совместно спланировали отправку уже четвёртого автобуса с 50 одесситами в Регенсбург. Всем переселенцам предоставляются бесплатный трансфер, жильё, питание и лечение.

Вице-мер Одессы выразил благодарность организации и городу-побратиму Регенсбург за заботу и помощь.

Фото: «Одесса»

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