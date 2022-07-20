Месть Эрдогана: Путину пришлось ждать аудиенции с турецким президентом минуту

Президент Турции Реджеп Эрдоган опоздал на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшуюся 19 июля в Тегеране, почти на минуту.

Об этом сообщил турецкий телеканал T24, пишет издание ГОРДОН.

На видео видно, что Путин стоит в пустой комнате в течение 50 секунд, переминаясь с ноги на ногу.

Телеканал отмечает, что ранее сам Путин часто опаздывал на встречи с мировыми лидерами. Так, в марте 2020 года Эрдогану пришлось ждать президента РФ около двух минут во время их встречи в Москве. T24 считает, что опоздание турецкого главы государства могло быть “местью” за инцидент двухлетней давности.

Старший корреспондент американского журнала The National Джойс Карам написала в Twitter, что инцидент говорит о переменах в отношении к России, наступивших после вторжения РФ в Украину.

“Те 50 секунд, которые Эрдоган заставил ждать Путина, измученного перед камерами, говорят о том, как много изменилось после Украины“, – написала Карам.

Также в Тегеране 19 июля состоялась встреча Путина с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, во время которой российского лидера и Хаменеи разделяло солидное расстояние.

Это обстоятельство в очередной раз стало поводом для мемов в соцсетях, в которых высмеяли президента РФ.

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