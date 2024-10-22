СБУ и Нацполиция в Одесской области задержали группу поджигателей

Служба безопасности и Национальная полиция задержала ещё 3-х приспешников российских спецслужб, которые жгли военные авто и объекты Укрзализныци в Одессе.

Для выполнения враждебных задач фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а возгорание фиксировали на видео, которыми затем «отчитывались» перед РФ, надеясь получить «лёгкие» деньги от своих российских кураторов, — сообщает Управление СБУ в Одесской области.

«Однако вместо обещанных средств поджигатели получили подозрение от правоохранителей», — говорится в информации.

Отмечается, что задержанные молодые люди в Одессе подожгли восемь релейных шкафов на железнодорожных линиях.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ст. Уголовного кодекса Украины — диверсия, совершённая по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также преднамеренное повреждение имущества, совершённое путём поджога.

Фигурантам грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года СБУ обезвредила в Одессе двух российских агентов, пытавшихся разведать маршруты ВСУ по поставкам оружия на фронт, разведывала локации Сил обороны и стратегически важных объектов Укрзализныци.

Фото: СБУ

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