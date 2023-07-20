Ответом ЕС на варварские обстрелы Одессы будет увеличение военной помощи Украине

Ответом ЕС на варварские российские обстрелы Одессы, в результате которых погибают люди, разрушается портовая инфраструктура и уничтожаются запасы зерна, предназначенные для наиболее уязвимых стран мира, будет увеличение военной помощи для Украины.

Об этом сегодня, 20 июля, в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Происходящее в порту Одессы – это очень печальная ситуация, это что-то новое. До этого зерно не было экспортировано, но, по крайней мере, оно не было уничтожено… Для этого только одно решение – усилить военную помощь для Украины. Если их бомбят, — мы должны предоставить больше противовоздушных возможностей. Если россияне используют дроны, мы должны предоставить средства, чтобы уничтожать эти дроны. Они (украинцы) это делают, но произошедшие в течение этих трёх ночей массированные атаки требуют от нас решительного ответа», — сказал Боррель.

«Этот ответ может быть только один, и он не должен быть риторическим, нам нужно предоставлять Украине больше военных ресурсов. Именно поэтому я представлю предложения по увеличению возможностей Европейского фонда мира – о цифрах мы сможем говорить после встречи. Этот вопрос превращается в очень серьёзный», — добавил высокий представитель ЕС.

Он также отметил, что российские угрозы рассматривать любые суда или военные корабли как цель для российских военных являются шагом помешать Украине экспортировать зерно. Это будет иметь двойные последствия, как для самой Украины, которая избавляется от финансовых поступлений от экспорта зерна, так и для остального мира, который будет лишён критически необходимого товара, которым является зерно.

Как сообщала Одесса News, российские захватчики продолжают варварские обстрелы Одессы и её портовой инфраструктуры. В частности, 19 июля в результате российских обстрелов было уничтожено более 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска, предназначенных для экспорта на мировой рынок, в том числе, для наиболее нуждающихся стран.

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