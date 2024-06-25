В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Нигруца, светлая ему память

С августа 2022 года считавшийся пропавшим без вести 48-летний житель Южного Одесской области Андрей Нигруца объявлен погибшим в тот год 18 августа возле населённого пункта Александровка Херсонской области.

Об этом сообщили в горсовете Южного.

Андрей был командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона в/ч А0666, младшим сержантом ВСУ.

24 мая 2024 года в громаде объявлено Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели при выполнении боевого задания вблизи Часового Яра Донецкой области в мае 2024 года жителя Вилково Одесской области Антона Грицанова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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