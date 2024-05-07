Оружие врага: фосфорные бомбы

Фосфорное оружие начало использоваться ещё в Первой мировой войне, но впоследствии его запретили. Однако и сейчас, после запрета международными конвенциями, эти страшные боеприпасы сыплются на головы военных и мирных жителей Украины, вызывая огромный ареал поражений, пожары и химические ожоги.

Более правильно говорить о фосфорном оружии, а не бомбах. А ведь заряд с белым фосфором может быть не только в бомбах, но и в артиллерийских снарядах, минах, ракетах и ​​даже гранатах. В оружии с белым фосфором зажигательный заряд горит при очень высокой температуре – 800 – 900 градусов С. Он распространяется на значительную территорию в несколько сот квадратных метров.

Фосфорный заряд горит до тех пор, пока не выгорит полностью или не прекратится его контакт с кислородом.

Фосфорная бомба состоит из тысяч маленьких фосфорных шаров, она взрывается на высоте 200 – 250 м над землёй в местах, где противник спрятан в горах или под покровом леса.

Во время взрыва ночью фосфорный заряд заметно светится. Днём действие фосфорного заряда можно отличить от других боеприпасов из-за густого едкого белого дыма и ярких искр, которые разлетаются при взрыве.

Фосфорная бомба вызывает значительные пожары, которые очень тяжело потушить.

В радиусе до 150 м у эпицентра взрыва у людей обугливается кожа даже под одеждой. При попадании на открытые участки частицы фосфора вызывают тяжёлые ожоги. Белый дым проникает в лёгкие и выжигает их (если его вдохнуть рядом со взрывом или он войдёт в помещение). После попадания фосфора внутрь организма происходит отравление, вызывающее мученическую смерть. Смертельная доза для человека составляет 0,05 – 0,15 г.

Одесса News информировала о применении 22 марта 2022 года боеприпасов, которыми армия врага-агрессора обстреливала Ирпень в Киевской области, а также города Луганщины.

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