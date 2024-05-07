Оружие победы: винтовки Colt и пулемёт PZD

На вооружении украинских штурмовиков находятся пистолеты, пулемёты, штурмовые и снайперские винтовки известных в мире производителей – компаний Colt, Zbrojovka, DSS, Heckler&Koch GmbH, Browning.

По сообщению Министерства обороны Украины, с начала февраля 2024 года оборонное ведомство оформило свидетельства о регистрации 20 образцов стрелкового оружия иностранного производства. В их числе, в частности, штурмовые винтовки Colt и пулемёт PZD 556.

Colt M4A1 – карабин, который был разработан в 90-х годах американской компанией Colt. Работа над его созданием велась с целью вооружения всех тех, кому не полагалось по штату иметь полноценную штурмовую винтовку: мотопехоте, экипажам боевых машин и так далее. Эффективная дальность стрельбы составляет по одиночным целям 500 метров, а по групповым — 600 м.

Регистрационное свидетельство по эксплуатации в войсках также получил пулемёт PZD и четыре образца 40-мм гранатомётов производства США, Турции и Германии.

PZD 556 – это современный чешский лёгкий ручной пулемёт калибра 5,65 мм с газоотводной автоматикой и с открытым затвором, который разработала компания DSS (Defense and Security Services). Он предназначен для ведения огня прямой наводкой. Пулемёт используется одним бойцом. Если нужно, то его можно установить, например, на пикап или на лёгкую бронетехнику.

Длина PZD 556 составляет 959 мм, длина ствола – 349 мм, ширина – 117 мм, а высота – 227 мм. Весит этот пулемёт 7,1 кг. Темп стрельбы – 850 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы – 1200–1500 метров. По другим данным, у PZD 556 MK II скорострельность составляет 700–1000 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы – 1200 м.

Стрелять можно только в автоматическом режиме. Питание патронами осуществляется из россыпной ленты стандарта НАТО со звеном М27. Подача ленты — с левой стороны. Короб с лентой (на 100 или 200 патронов) можно прикрепить снизу к ствольной коробке, чтобы пулемётчику было удобней в бою.

Ствол пулемёта имеет продольные частицы. Это сделано для снижения массы и улучшения охлаждения.

Одесса News информировала о находящемся на вооружении ВСУ малогабаритного высокоточного боеприпаса GLSDB02 совместного производства Boeing (США) и SAAB (Швеция).

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