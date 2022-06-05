Утром обстрела Одесской области вражескими ракетами не было

Рассвет 5 июня Одесская область встретила без вражеских ракетных обстрелов.

По информации представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, взрывы со стороны моря, которые слышали утром одесситы, доносились с соседнего региона.

«Несмотря на сигнал противовоздушной тревоги, обстрела Одесской области не было», — заявил Братчук и попросил не пользоваться пабликами, которые размещают непроверенную информацию, базирующуюся на сплетнях или слухах.

Также представитель ООВА доложил, что в области продолжается контрдиверсионная работа: задержанные проверяются на причастность к диверсионно-разведывательным группам врага и антиукраинской деятельности. О подробностях этой работы Братчук пообещал рассказать позже.

Он также отметил высокую вероятность ракетных атак врага, поскольку в Чёрном море находятся 5 кораблей ЧФ, несущих на борту крылатые ракеты.

Фото: Ольга Черниченко/Одесса News

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