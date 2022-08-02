Гранатомётчику из «ДНР» в Одесском суде вынесут приговор по статье о госизмене

Уроженцу Одесской области сообщено о подозрении в государственной измене.

По информации Одесской областной прокуратуры, в мае 2014 года мужчина присоединился к террористической организации «ДНР» и почти 8 лет принимал участие в вооружённом сопротивлении украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

Отмечается, что с 24 февраля этого года подозреваемый, состоя гранатомётчиком в составе боевого подразделения 11 отдельного мотострелкового полка «ДНР», принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой области.

В частности, он осуществлял противостояние вооружённым силам Украины в населённых пунктах Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Свободное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Оленевка и Берёзово Донецкой области. При этом участвовал в занятии и оккупации этих населённых пунктов.

«В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии он был взят в плен», — говорится в сообщении.

В дальнейшем судом избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года в Киеве судили первого российского военнопленного — Вадима Шишимарина, который в суде полностью признал свою вину в убийстве мирного жителя Сумской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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