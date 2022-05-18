В Киеве идёт первый суд над российским военным

Первый российский военный Вадим Шишимарин в суде полностью признал свою вину в убийстве мирного жителя Сумской области.

Об этом он сказал на заседании Соломенского районного суда Киева, трансляцию которого вело Общественное.

Во время заседания прокурор зачитал краткий обвинительный акт в отношении командира отделения воинской части 32010 «4 танковая Кантемировская дивизия Московской области» Вадима Шишимарина. Тот подтвердил, что полностью признаёт свою вину в убийстве мирного жителя Сумской области – 62-летнего Александра Шелипова.

Он также подтвердил, что готов дать показания по делу.

После перерыва судьи объявили, что заседание по делу отложено до 12:00 19 мая. Ожидается, что на этом заседании состоится допрос обвиняемого и потерпевшей.

Для справки. Шишимарин стал первым российским военным, представшим перед судом за убийство гражданского. Это первый судебный процесс по военным преступлениям российских оккупантов. Его проводит коллегия Соломенского районного суда Киева.

13 мая состоялось первое заседание по этому делу, но оно длилось несколько минут. В среду, 18 мая, по сути состоялось первое заседание.

Следствие установило, что 21-летний россиянин Шишимарин 28 февраля убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вёл по обочине велосипед.

Перед этим колонну, в которой находился сержант Шишимарин, разбили Вооружённые Силы Украины. Убегая, он ещё с четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и присвоили его.

На украденной машине с пробитыми колёсами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из россиян приказал сержанту убить гражданского, чтобы тот не сообщил о них украинским защитникам. Шишимарин произвёл несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего мужчины.

Шишимарин находится под стражей. Прокуроры и следователи СБУ собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, сопряжённых с умышленным убийством. За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

За военные преступления России в Украине открыто более девяти тысяч производств, процесс привлечения преступников к ответственности начался.

Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.