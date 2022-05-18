Одесская прокуратура возбудила дело против бывшего управляющего Аграрной академии

Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия Национальной академии аграрных наук Украины в злоупотреблении служебным положением.

По данным Одесской облпрокуратуры, должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, заключило с коммерческим предприятием, без согласования с Национальной академией аграрных наук Украины, ряд заведомо невыгодных для государственного предприятия форвардных контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции.

Отмечается, что по условиям заключённых контрактов при невыполнении государственным предприятием объёмов поставки, коммерческому предприятию возвращаются средства в размере 100% стоимости недопоставленного товара и штраф в размере 100% его стоимости.

Несмотря на то, что при невыполнении таких форвардных контрактов предусмотрены тяжёлые финансовые последствия, а также при наличии достаточного количества сельскохозяйственной продукции для выполнения условий этих контрактов, бывшим руководителем государственного предприятия указанные договоры не выполнены.

В результате таких противоправных действий подозреваемого государственное предприятие по решению суда обязано уплатить более 7 млн ​​гривен.

Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в растрате 2 миллионов гривен, выделенных для борьбы с COVID-19, Одесская облпрокуратура подозревает руководителя одного из коммунальных медицинских учреждений Одесского областного совета.

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