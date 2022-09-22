Прокуроры Одесской области предотвратили расхищение местного бюджета на 2,7 млн грн

При вмешательстве Беляевской окружной прокуратуры предотвращены безосновательные расходы более 2,1 млн ​​грн из местного бюджета, а Болградской — на 643 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что из-за вмешательства прокуроров Беляевской окружной прокуратуры расторгнут договор о закупке работ за средства местного бюджета на сумму 2,7 млн. гривен, который был заключён с нарушением процедуры закупки.

Так, в декабре 2021 года между Управлением образования, культуры, молодёжи и спорта Выгодянского сельского совета и предприятием, по результатам открытых торгов, заключён договор на закупку работ по «Капитальному ремонту внутреннего электрообеспечения Васильевского заведения общего среднего образования I-III ступеней».

«Вместе с тем, в нарушение процедуры закупки заказчиком безосновательно не отклонено предложение предприятия, поскольку им не предоставлены предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования, работников соответствующей квалификации, документально подтверждённого опыта выполнения аналогичного по предмету закупки договора, наличии финансовой способности, не предоставлены справки об отсутствии или наличии налогового долга или других финансовых обязательств, исключающих реальное исполнение договора», — говорится в сообщении.

Поэтому прокурорами в адрес Выгодянского сельсовета направлен запрос в порядке ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре» с целью установления оснований для представительства интересов государства в суде, во исполнение которого прокуратура уведомлена об устранении нарушения путём расторжения вышеупомянутого договора.

Аналогично, при вмешательстве Болградской окружной прокуратуры расторгнут договор между коммунальным предприятием «Комфорт-16» и физическим лицом-предпринимателем о приобретении материалов для ремонта водосетей за средства местного бюджета на сумму 643 тыс. гривен.

Так, заказчиком не соблюдены принципы осуществления публичных закупок, в частности, договор заключён без использования электронной системы закупки и без надлежащего обоснования применения закупки с отметкой «Украинская Освободительная Война».

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