Старший госинспектор Одесской таможни вымогал взятку за ввоз генераторов

В Одессе будут судить сотрудника местной таможни за организацию схемы «заработка» на беспрепятственном ввозе товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении старшего государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни по факту вымогательства и получения 1200 долларов США неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что таможенник потребовал у гражданина взятку за ввоз на территорию Украины и беспрепятственное таможенное оформление партии генераторов и аккумуляторов.

По такой схеме инспектор «зарабатывал» систематически.

Свои «услуги» он оценивал от 200 до 1000 долл. США в зависимости от объёма партии.

«Правоохранители задержали сотрудника таможни непосредственно при получении очередной части неправомерных средств. В настоящее время таможенник отстранён от занимаемой должности», — говорится в информации облпрокуратуры.

Как сообщала Одесса News, руководителя таможенного поста в Одесской области будут судить за взяточничество при таможенном оформлении зерна.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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