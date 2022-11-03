Ничего святого: одесский таможенник брал взятки за оформление зерна

Руководителя таможенного поста в Одесской области будут судить за взяточничество при таможенном оформлении зерна.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что прокурорами Офиса Генерального прокурора в Ренийский районный суд Одесской области направлен обвинительный акт в отношении начальника таможенного поста «Рени» по факту получения неправомерной выгоды.

Расследованием установлено, что обвиняемый требовал от представителя предприятия систематически предоставлять ему неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий и ускорение таможенного оформления экспорта зерновых культур из Украины.

«Стоимость за один грузовой автомобиль составила более тысячи гривен. Правоохранители задержали руководителя таможенного поста после получения 154 тыс. грн неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Утверждается, что на время следствия подозреваемый отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР.

Как сообщала Одесса News, Государственное бюро расследований во время обысков на Одесской таможне обнаружило в контейнере многоцелевой вертолёт Ми-2, скрытый от растаможки.

Фото: Офис Генпрокурора

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