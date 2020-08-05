Главу сельсовета в Одесской области поймали при получении 1 000 хрустящих долларов США

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями СУ ГУНП в Одесской области и сотрудниками УСБУ в Одесской области 4 августа задержали «на горячем» сразу после получения неправомерной выгоды председателя одного из сельских советов Савранского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что председатель сельсовета получил от гражданина 1 000 долларов США взятки за выделение ему в аренду земельного участка площадью 15 га.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении.

Решаются вопросы об избрании ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, 3 августа 2020 года полицейскому одного из райотделов полиции в Одесской области сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. Он требовал от брата задержанного 1 500 долларов США за непривлечение того к уголовной ответственности за совершённый грабёж.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области