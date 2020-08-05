Одесская инфекционка борется за каждую жизнь, но 3-х человек за сутки потеряли

С 5 августа на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находится 161 пациент с COVID-19, из них 30 человек — в тяжёлом состоянии.

К сожалению, количество больных COVID-19 постепенно растёт.

Так, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 по г. Одессе составила:

29 июля — 20 человек

30 июля — 27 человек

31 июля — 37 человек

1 августа — 30 человек

2 августа — 45 человек

3 августа — 36 человек

4 августа — 53 человека.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 5 августа в Одессе зарегистрированы 1 203 случая COVID-19.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 42 новых случая заболевания.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступил 51 пациент с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей — мальчик в возрасте 7 лет и две девочки в возрасте 7 и 14 лет находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

На сегодняшнее утро зарегистрированы три новых летальных случая у жителей Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 — у мужчины в возрасте 86 лет и двух женщин в возрасте 77 лет и 79 лет. Пациенты находились в городской инфекционной больнице с тяжёлым течением коронавирусной болезни и сопутствующими тяжёлыми заболеваниями.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 35 одесситов.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 530 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 647 одесситов.

Между тем, в Одессе есть проблема с дезинфекцией жилья коронавирусных больных. На это обратил внимание городской голова Геннадий Труханов, подчеркнувший, что сотрудники Одесского областного лабораторного центра по-прежнему не сообщают коммунальным службам города о местах жительства людей, у которых был обнаружен коронавирус, из-за чего дезинфекция не проводится.

Директор гордепартамента здравоохранения Елена Якименко заявила, что сотрудники лабораторного центра сами проводят дезинфекцию в квартирах. Однако, как выяснилось, возможности для того, чтобы проводить дезинфекцию в подъездах, у них нет. Кроме того, мэр поставил под сомнение их способность провести дезинфекцию даже в квартирах. «У нас по 30-40 заболеваний в день, откуда у них такие силы для того, чтобы проводить дезинфекцию в таком количестве квартир», — отметил он.

Труханов подчеркнул, что проведение дезинфекции должно быть выполнено в кратчайшие сроки, поскольку от этого зависит профилактика заболевания и недопущение его распространения среди соседей заболевших.

Как сообщала Одесса News, по мнению главы ООГА, основной причиной роста заболеваемости остаётся несоблюдение населением карантинных мероприятий.

Фото и видео: «Одесса»