Вакцинация от COVID-19 проводится в 49 странах мира: в каких и чем

По состоянию на 15 января уже введено более 35 миллионов доз вакцины от COVID-19 в 49 странах мира.

По количеству введённых доз вакцины пока на первом месте в мире США — 11,15 млн, по количеству доз на 100 человек — Израиль (24,96).

В первую очередь прививки получают медработники и жители домов престарелых, в некоторых странах в приоритет включены полицейские, учителя, работники общественного транспорта, аптек, аэропортов, микробиологических лабораторий, люди с хроническими заболеваниями.

По данным Worldometers, в мире по состоянию на утро 14 января число больных COVID-19 составило 94 338 516. При этом 67 367 484 человека выздоровели, 2 018 425 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных по-прежнему в США, Индии и Бразилии. На 17-м месте — Украина.

Как сообщала Одесса News, Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновлённый перечень стран «красной» и «зелёной» зон по уровню распространения коронавируса.

Инфографика: Укринформ