Гриневецкий решил поближе познакомиться с Ройтбурдом

Председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий посетил Одесский художественный музей.

Как сообщает пресс-служба ООГА, руководитель области ознакомился с экспозицией, имеющимися выставками, состоянием помещений музея.

Гриневецкий отметил, что за последние два года техническое состояние музея значительно улучшилось, в частности, приведены в порядок экспозиционные залы, системы отопления и освещения; проводятся соответствующие мероприятия по сохранению уникальных музейных фондов.

Вместе с тем, глава области отметил необходимость решения на государственном уровне ряда неотложных вопросов по дальнейшему развитию этого ведущего художественного центра. Гриневецкий также очертил круг аспектов, которые будут решаться совместными усилиями областной и городской власти. Это, прежде всего, вопрос энерго- и водоснабжения, обустройство территории, другие текущие проблемы по обеспечению нормальной жизнедеятельности музея, решении вопроса о присвоении музею статуса национального.



Как сообщала Одесса News, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд в октябре 2020 года избран депутатом Одесского областного совета от партии «Европейская солидарность».