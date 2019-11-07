Одесский художественный музей отмечает своё 120-летие

В Одессе отмечают 120-летие основания художественного музея.

Историю дворца, в котором он расположен, и самого музея можно найти на сайте заведения.

«В 1888 году дворец приобрёл одесский городской голова Григорий Григорьевич Маразли — известный общественный деятель, коллекционер и меценат. В 1892 году он передал дворец городу с целью создания в нём музея изящных искусств. Открытие музея состоялось 24 октября (6 ноября) 1899 года», — говорится в исторической справке.

Одесский художественный музей — один из старейших в Одессе. Он размещён во Дворце Нарышкиных — памятнике архитектуры начала XIX века. Коллекция музея насчитывает более 10 тысяч произведений.

На сайте также есть расписание «120 часов празднования 120-летия Одесского художественного».

В частности, 10 ноября посетителей приглашают на OFAM Birth Day & Night.»Весь день в музее наши научные сотрудники будут проводить дневные и ночные экскурсии по музею. Дневная программа была разработана специально для этого праздничного дня, этих экскурсий ещё никто не слышал… Все дневные экскурсии бесплатные — вы платите только за входной билет. Стоимость ночных экскурсий — 100 грн, обязательная регистрация», — указано в анонсе.

Как сообщала Одесса News, до сентября 2019 года музей возглавлял известный украинский художник Александр Ройтбурд, который выиграл конкурс на эту должность в конце 2017-го. За период его руководства в Одесском художественном музее был проведён ремонт протекавшей крыши, начаты работы по реконструкции некоторых помещений. Многие одесситы начали регулярно ходить на выставки, концерты и выступления выдающихся деятелей искусства, приводить детей на мастер-классы. Музей стал важным местом культурного отдыха, что отразилось на финансовых доходах, которые выросли более чем в три раза.

Однако, 4 сентября депутаты Одесского областного совета проголосовали за досрочное расторжение контракта с Ройтбурдом. Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины считает, что решение об увольнении директора ОХМ было принято без надлежащих оснований и может быть успешно обжаловано в суде.