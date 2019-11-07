В Одессе спасатели ликвидировали возгорание в отеле «M1 Club Hotel»

7 ноября в 13:16 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на Лидерсовском бульваре в Одессе произошло возгорание наружной обшивки со 2-го по 6-й этажи в отеле «M1 Club Hotel».

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию первых подразделений в 13:23 было установлено, что горит внешняя обшивка здания отеля и крыша на общей площади около 80 кв. м. Персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией заведения до прибытия подразделений ГСЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар локализовали в 13:45 и в 13:51 его ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года в Одессе сгорела гостиница «Токио стар», погибло 9 человек.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области