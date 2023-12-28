Резонансный пожар с двумя обгоревшими трупами произошёл в Одесской области

27 декабря в 20:12 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании заброшенного одноэтажного здания на улица Степной в селе Йосиповка, что в Беляевской территориальной общине Одесского района.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание имущества внутри дома. В 20:53 пожар был локализован и в 21:14 полностью ликвидирован на площади 45 кв. метров с помощью 2-х единиц спецтехники и 8 пожарных.

«Во время тушения пожара обнаружены два обгоревших тела (личные данные устанавливаются). Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о пожаре 18 декабря в подъезде жилого дома в Приморском районе Одессы по улице Ольгиевской, из задымленных квартир на 3-м этаже которого спасены 7 человек.

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