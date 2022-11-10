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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Николенко, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Николенко, светлая память

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На российско-украинской войне погиб наш защитник из села Шевченково Одесской области, военнослужащий Николенко Руслан Романович.

Об этом сообщает городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Руслану было всего 22 года…

Он погиб в Херсонской области от многочисленных ранений во время вражеского артиллерийского обстрела в октябре 2022 года. 

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года на российско-украинской войне погиб наш защитник из села Гольма Балтской громады Одесской области Сергей Найдич.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

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