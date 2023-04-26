Зеленский провёл очередное заседание Ставки, шла речь о ситуации на поле боя

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского 25 апреля прошло заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как сообщает официальный сайт Офиса Президента, была заслушана информация об актуальной ситуации на поле боя, в том числе на самых сложных направлениях.

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Отмечается, что руководитель разведки проинформировал о возможных действиях врага на ближайший период.

Члены Ставки рассмотрели также вопросы обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, обсудили ход комплектования личным составом и техникой новосозданных бригад.

Отдельно участники заседания подвели итоги и рассмотрели практические результаты очередной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая состоялась 21 апреля.

«Сегодня же я провёл очередное заседание Ставки. Командующие, Главком, разведка, Министерство обороны. Доклады по боевым действиям на фронте сейчас, наших возможностях активно двигаться, комплектации новых подразделений. Отдельно поговорили сегодня о «Рамштайне» и дальнейшей коммуникации с нашими партнёрами», — кратко обозначил основные темы заседания Ставки её Верховный Главнокомандующий в своём вечернем видеообращении.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский провёл 21 апреля.

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