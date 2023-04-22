Под председательством Зеленского прошло заседание Ставки, что рассматривали

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 апреля, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом соообщает официальный сайт Офиса Президента.

Отмечается, что Главнокомандующий ВСУ доложил об актуальной ситуации на поле боя. Отдельное внимание было уделено наиболее сложным направлениям фронта – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проинформировал участников заседания о планах врага на ближайший период.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский, командующий ОСГВ «Таврия» Александр Тарнавский, командующий ОСГВ «Одесса» Эдуард Москалёв и командующий ОСГВ «Север» Сергей Наев доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.

«Было проанализировано обеспечение украинских войск вооружением и боеприпасами и их распределение по подразделениям. Отдельно участники рассмотрели вопрос комплектации личным составом и техникой новосозданных бригад», — говорится в сообщении.

Кроме того, члены Ставки продолжили рассмотрение вопроса о налаживании производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями и повышении эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения.

Сам Зеленский заседание Ставки в своём видеообращении вечером 21 апреля прокомментировал так: «Провёл сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарнавский, Главком, руководитель ГУР, представители правительства. Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления. Передовая – приоритет номер один. Активно готовим новые бригады и подразделения, которые ещё проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны – каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важные детали. Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи. Ресурсы государства направляются, прежде всего, на эту задачу».

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Президент Украины Владимир Зеленский провёл 17 апреля.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod