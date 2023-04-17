Ситуация на передовой и вероятные действия врага: Зеленский провёл заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 апреля, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период. Члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности, собственного производства», — говорится в сообщении.

Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой новосозданных бригад.

Участники заседания заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Отмечается, что в заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К обсуждению вопросов повестки дня заседания Ставки привлекались члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки состоялось 11 апреля.

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