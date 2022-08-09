На юге Украины за прошедшие сутки враг не досчитался 23 солдат, танка, гаубицы Мста-С

За прошедший боевой день на юге Украины враг понёс потери в живой силе и вооружении.

Как сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки, по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ уже известно, что «за этот боевой день враг не досчитается 23 рашистов, очередного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», танка Т-72, ​​самоходной гаубицы «Мста-С» , 5 автомобилей, в том числе и бронированных».

В целом, по информации полковника, «в нашей операционной зоне стабильно напряжённая обстановка. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло».

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании на 8.08.2022 г.

Офицер ОК «Юг» отметил, что «вражеская армейская авиация испытывает наши позиции единичными и групповыми вертолётными ударами. Успехов нет, наших потерь не допущено».

Как сообщала Одесса News, 8 августа около 10.00 в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожена крылатая ракета морского базирования типа «Калибр».

На главном фото боец Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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