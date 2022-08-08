В небе над Одесской областью 8 августа уничтожена вражеская крылатая ракета

8 августа около 10.00 в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожена крылатая ракета морского базирования типа «Калибр».

Об этом официально сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Отмечается, что ракета выпущена с подводной лодки в Чёрном море.

ОК «Юг» предупреждает: «Соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности».

Как сообщала Одесса News, утром 8 августа, несмотря на штормовую погоду, в Чёрном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота, среди которых наготове 4️ носителя ракет типа «Калибр» и один большой десантный корабль.

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