Ночь в Одессе 9 ноября была тревожной

Ночью 9 ноября в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы.

Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально».

Информация о пострадавших уточняется.

Как отметил и. о. Одесского городского головы Александр Филатов, утром 9 ноября «на локациях начнут работу коммунальные службы, будет развёрнут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА».

Одесса News сообщала, что в ночь 8 ноября враг атаковал дронами Одессу и Одесский район, значительно повреждён лицей №125. Выбиты стёкла в окнах, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. Один человек погиб, 9 пострадавших.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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