В ночь на 8 ноября враг атаковал дронами Одессу и Одесский район, есть пострадавшие

Российские террористы ночью 8 ноября совершили массированную атаку дронами на Одесский район и Одессу.

Об этом сообщают председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые», — говорится в сообщениях.

«Погиб 1 человек, пострадало 9», — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации Олега Кипера, в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание.

В результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы — лицей №125. Школа в микрорайоне Кривой Балки была полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения. От дроновой атаки окна, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. По словам директора городского Департамента образования и науки Елены Буйневич, работники заведения – сторожа – живы, они своевременно спустились в укрытие.

Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбиты окна. Пострадал автотранспорт.

Пока известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

По словам и. о. мэра Одессы Александра Филатова, утром заработает городской оперативный штаб для помощи горожанам.

Одесса News информировала, что коммунальными службами Одессы зафиксировано повреждение в 110 квартирах в Хаджибейском районе города от падения обломков ударных беспилотников, сбитых ночью 7 ноября.

Фото: ООГА, «Одесса. Официально»/Telegram

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