Один погибший, 9 пострадавших — последствия дроновой атаки врага на Одессу и район

Одесские спасатели вместе со службами взаимодействия ликвидировали последствия ночного российского террора.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, в частном секторе повреждены жилые дома. Пожар вспыхнул в двух жилых домах.

Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам, из них 1 ребёнок и 1 беременная женщина.

Также спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях и горящих автомобилях одного из предприятий.

Пиротехническим подразделением ГСЧС проводились обследования территорий на наличие взрывоопасных предметов.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки погиб 1 человек, пострадало 9.

Вместе со спасателями пожары ликвидировали добровольцы из Ассоциации добровольных пожарных Украины и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины.

Одесса News информировала, что, в ночь 8 ноября враг атаковал дронами Одессу и Одесский район, значительно повреждена одна из старейших школ Одессы — лицей №125. Выбиты стёкла в окнах, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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