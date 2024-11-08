В бою за Украину погиб житель Одесской области Лазарь Дицан, светлая ему память

Сегодня, 8 ноября, жители села Прибрежное Шабовской общины Белгород-Днестровского района Одесской области прощаются со своим односельчанином, 25-летним защитником Лазарем Дицаном.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Матрос Лазарь Дицан погиб 31 октября 2024 года возле населённого пункта Новодмитровка Донецкой области.

Одесса News сообщала о гибели 26 октября 2024 года во время выполнения боевых задач в районе села Леонидовка Бахмутского района Донецкой области командира гранатомётного взвода роты огневой поддержки специального назначения 2-го батальона спецназначения лейтенанта военной службы из Килии Сергея Соколова, которого сегодня, 8 ноября, проведут в последний путь.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy