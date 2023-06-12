СБУ показала встречу новой группы освобождённых из плена защитников

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео встречи украинских защитников, освобождённых 11 июня из российского плена в результате очередного обмена.

«Из плена освободили ещё 95 украинцев. Это результат работы Объединённого центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными», — отметили в СБУ.

Сообщается также, что Украина вернула из российского плена четырёх военных моряков, 11 пограничников, 29 бойцов Национальной гвардии и 51 военнослужащего Вооружённых сил Украины.

По информации InformNapalm в Telegram, командир Российского Добровольческого Корпуса (РДК) Денис Никитин, позывной WhiteRex, присутствовал на процедуре обмена пленными и всем российским солдатам была предложена возможность добровольно вступить в ряды «РДК». Один из пленных, Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах «ЧВК Вагнер», от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом «РДК» и воевать против путинского режима.

Как сообщала Одесса News, 26 мая Украина вернула из российского плена 8 офицеров и 98 солдат и сержантов, воевавших на Бахмутском направлении.

Фото: Андрей Ермак/Telegram

Видео: СБУ

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