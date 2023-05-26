Украина вернула из плена 106 защитников Бахмутского направления

Украина вернула из российского плена 8 офицеров и 98 солдат и сержантов, воевавших на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Теlegram.

«Мы возвращаем домой 106 наших людей. Это воины из Бахмутского направления – 8 офицеров и 98 солдат и сержантов», — отметил Ермак.

По словам руководителя ОП, среди тех, кого удалось вернуть из плена, многие считались без вести пропавшими.

«Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства», — подчеркнул Ермак.

Как сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными, также репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.

«Каждый обмен не похож на другие, но все одинаковые по эмоциям: пьянящая радость от воли. Пусть ранения и травмы — физические и душевные — ещё болят, но родная земля и люди сделают всё, чтобы они быстрее зажили», — говорится в сообщении.

68 из освобождённых воинов считались пропавшими без вести. Среди освобождённых военнослужащих 98 принадлежат ВСУ, в том числе 21 представитель территориальной обороны, 7 пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

По меньшей мере, семь спасённых защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обострённые хронические заболевания. Старшему из уволенных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год, подчеркнули в Коордштабе.

Для справки. Всего на сегодняшний день в результате обменов возвращены домой 2430 человек. Среди них 139 гражданских, отметили в штабе.

Как сообщала Одесса News, Украина 5 мая вернула тела ещё 80 погибших украинских военнослужащих.

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