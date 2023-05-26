Почему в Одессе ночью выла сирена воздушной тревоги

Враг прошедшей ночью вновь атаковал Украину ракетами и дронами-камикадзе.

Взрывы были слышны в Днепре и Киеве — это работали силы противовоздушной обороны.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал в Telegram, что Одесская область не обстреливалась. По состоянию на 7.00 в Одессе, как говорят радисты, 4.5.0. (всё спокойно, — ред.).

По словам Сергея Попко, начальника Киевской городской военной администрации, «очередное воздушное нападение на Киев — 13-е по счёту с начала мая! И, как обычно, ночью. В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы. Но данные оперативной сводки ещё собираются и уточняются. В очередной раз благодарим нашу ПВО за сохранённые жизни!».

Позже было ообщено о том, что в Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракет повреждена крыша ТРЦ. «Обошлось без возгорания и критических разрушений. Отдельные фрагменты упали прямо на территорию ТРЦ. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в информации.

Сообщается, что «досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили. Изуродована заправка. Пострадал его работник. Ему оказали медпомощь – лечится дома. Серьёзным разрушениям также подверглось транспортное предприятие. Всюду идет обследование территорий. Информация уточняется».

Также сообщается об обстреле двух других городов Днепропетровской области — Никополе и Марганце: «Не прекращал враг издеваться и над Никопольщиной. Обстрелял Марганецкую общину из БПЛА. Прошло без жертв».

По предварительным данным Днепропетровской облвоенадминистрации, только военные из командования «Восток» этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 «Шахедов».

Информация о последствиях сегодняшней ночной террористической атаки уточняется.

Как сообщала Одесса News, враг ночью 25 мая атаковал Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе. В течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбиты 3 дрона-камикадзе типа «Shahed-131/136» над Николаевщиной и ещё 1 над Одесской областью.

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