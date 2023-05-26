В бою за Украину погиб солдат из Одесской области Александр Карпяк, светлая память

В Одесской области простились со старшим солдатом ВСУ Александром Карпяком.

Об этом сообщила в Facebook Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Жизнь воина оборвалась 11 апреля во время боевого столкновения с превосходящими силами противника в районе населённого пункта Марьинка Донецкой области.

9 мая Александру могло бы исполниться 25 лет.

17 апреля жители села Выпасное Мологовской территориальной громады отдали последнюю почесть погибшему.

Как сообщала Одесса News, 11 апреля в районе населённого пункта Бахмут Донецкой области погиб 31-летний солдат из Одесской области Дмитрий Масленников.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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