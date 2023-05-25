В бою за Украину погиб солдат из Одесской области Дмитрий Масленников

11 апреля в районе населённого пункта Бахмут Донецкой области погиб 31-летний солдат из Одесской области Дмитрий Масленников.
Об этом сообщил в Facebook исполнительный комитет Вилковского городского совета.
«Вечная память и уважение воину, отдавшему свою жизнь за освобождение родной земли от захватчиков… Пусть душа погибшего обретёт вечный покой, а Господь примет там, где почивают праведные! Герои не погибают. Они навсегда остаются в наших сердцах. Война отнимает лучших», – говорится в некрологе исполкома.
Как сообщала Одесса News, 9 апреля 2023 года на фронте погиб пулемётчик десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты, матрос из Березовского района Одесской области Николай Солярчик.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Вилковский горсовет/Facebook
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