Ураганный ветер повалил в Одессе около 150 деревьев, есть жертвы

По состоянию на 14:00 24 февраля в Одессе из-за сильного ветра (30-35 м/с) повалены 147 деревьев во всех районах города.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«К ликвидации последствий сильной непогоды привлечены аварийные бригады коммунальных предприятий: «Одесгорсвет» (8 единиц техники, 32 человека), «Горзелентрест» (7 единиц техники, 98 человек), «Одесгорэлектротранс» (6 единиц техники, 37 человек), «Сервисный центр» (32 человека), «ОЕЕМП» (2 единицы техники, 26 человек), «Городские дороги» (14 единиц техники, 69 человек), а также более 500 работников ЖКС», — говорится в сообщении.

Также штормовой ветер повредил теплотрассу по ул. Героев Крут. В связи с этим временно без тепла остались 4 жилых дома (ул. Героев Крут, 2/2, 2/4, 2/5, ул. Варненская 5/3). Аварийные бригады КП «ТГО» ликвидируют повреждения.

Сильный ветер повалил дерево на Нежинской, 24, из-за чего погибла женщина. Погибшая — 69-летняя пенсионерка. Накануне трагедии она вышла на улицу, чтобы получить пенсию. Женщину ударило упавшим стволом, от чего она получила серьёзные травмы, от которых погибла на месте, сообщает Пушкинская.

Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Также сообщаются контактные телефоны для контакта в случае необходимости: