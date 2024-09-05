В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Мазур, светлая память

В городе Подольск Одесской области простились с погибшим на войне жителем общины Сергеем Мазуром. Ему было 47 лет.

Последний свой бой Сергей принял 24 августа – в День Независимости Украины, об этом сообщили в Подольской городской общине.

Сергей Мазур родом из села Загнитков. После школы поступил в Одесский железнодорожный техникум, а затем всю жизнь работал в службе аварийно-восстановительных работ на Одесской железной дороге.

«Сергей был решительным, мужественным и смелым, он никогда не прятался за спинами других, ясно осознавал, что сейчас он, как никогда, нужен своей Родине», — говорится в некрологе.

Проститься с павшим военным пришли родные, друзья, боевые побратимы, жители Подольска. Встречали автомобиль с погибшим живым коридором и на коленях.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в январе 2024 года 30-летнего водителя противотанкового взвода 2-го механизированного батальона, уроженца села Кочковатое Одесской области Александра Горобченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская городская громада/Facebook

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