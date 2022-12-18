MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погибли два друга-одессита — Александр Керницкий и Андрей Коромысло

В бою за Украину погибли два друга-одессита — Александр Керницкий и Андрей Коромысло

picturepicture_166946987861551637407133_86621-Cropped.jpg

Одесса попрощалась с двумя героическими защитниками, погибшими при освобождении юга Украины — Андреем Коромысло и Александром Керницким.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

Два друга… Оба отправились защищать Украину в самые первые дни полномасштабного вторжения. Оба погибли при выполнении боевого задания ещё 29 марта в районе села Александровка Херсонской области. Забрать их тела смогли только в ноябре после освобождения правого берега Днепра.

Проститься с героями пришли родные и близкие, а также фронтовые побратимы, представители «Черноморца» и члены фанатского движения клуба, ведь отец Александра в прошлом был директором ФК «Черноморец». 

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на фронте погиб военнослужащий Вооружённых Сил Украины из Одесской области Иван Савченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Думская

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 973

Смотрите также...

scroll to top