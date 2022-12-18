В бою за Украину погибли два друга-одессита — Александр Керницкий и Андрей Коромысло

Одесса попрощалась с двумя героическими защитниками, погибшими при освобождении юга Украины — Андреем Коромысло и Александром Керницким.
Об этом сообщает корреспондент Одесса News.
Два друга… Оба отправились защищать Украину в самые первые дни полномасштабного вторжения. Оба погибли при выполнении боевого задания ещё 29 марта в районе села Александровка Херсонской области. Забрать их тела смогли только в ноябре после освобождения правого берега Днепра.
Проститься с героями пришли родные и близкие, а также фронтовые побратимы, представители «Черноморца» и члены фанатского движения клуба, ведь отец Александра в прошлом был директором ФК «Черноморец».
Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на фронте погиб военнослужащий Вооружённых Сил Украины из Одесской области Иван Савченко.
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Фото: Думская
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