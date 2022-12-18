ДТЭК «Одесские электросети» вводит новый график стабилизационных отключений

ДТЭК «Одесские электросети» на следующей неделе вводит новый график стабилизационных отключений с учётом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Об этом сообщается на официальном сайте энергетической компании.

По мнению компании, обновлённый график позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах стабильно будет электроэнергия и когда она точно будет отключена.

График будет опубликован на официальных ресурсах компании.

Отмечается, что «обновлённый график будет состоять из 3-х категорий:

Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света

Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему

Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами».

Подчёркивается, что уже в начале следующей недели оператор системы распределения начнёт применять график в тестовом режиме.

Как сообщала Одесса News, одесские энергетики связывают возникновение двух третей аварийных ситуаций с одновременным включением потребителями электроприборов и перегрузкой местных энергосетей.

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