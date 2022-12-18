ДТЭК «Одесские электросети» вводит новый график стабилизационных отключений

ДТЭК «Одесские электросети» на следующей неделе вводит новый график стабилизационных отключений с учётом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.
Об этом сообщается на официальном сайте энергетической компании.
По мнению компании, обновлённый график позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах стабильно будет электроэнергия и когда она точно будет отключена.
График будет опубликован на официальных ресурсах компании.
Отмечается, что «обновлённый график будет состоять из 3-х категорий:
- Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами».
Подчёркивается, что уже в начале следующей недели оператор системы распределения начнёт применять график в тестовом режиме.
Как сообщала Одесса News, одесские энергетики связывают возникновение двух третей аварийных ситуаций с одновременным включением потребителями электроприборов и перегрузкой местных энергосетей.
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