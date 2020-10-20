Кому в Одессе 21 октября отключат воду и свет

21 октября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК «Одесские электросети».

В частности, в связи с обновлением водопровода на улице Семёна Палия, будут отключены от водоснабжения несколько улиц посёлка Котовского.

Время отключения: с 10:00 до 15:30.

Адреса отключения:Семёна Палия, 60-78, Марсельская, 29, 31, Ростовская 2, 4.

В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.