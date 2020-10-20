Кому в Одессе 21 октября отключат воду и свет

21 октября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК «Одесские электросети».
В частности, в связи с обновлением водопровода на улице Семёна Палия, будут отключены от водоснабжения несколько улиц посёлка Котовского.
Время отключения: с 10:00 до 15:30.
Адреса отключения:Семёна Палия, 60-78, Марсельская, 29, 31, Ростовская 2, 4.
В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|1-й массив (Авангард): 4
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Александровский проспект: 3, 4, 5, 6, 11
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Альпинистов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Амундсена 142 6-я линия: 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
|0:00
21 окт.
|23:00
21 окт.
|Заплан.
|Амундсена переулок: 9, 11
|0:00
21 окт.
|23:00
21 окт.
|Заплан.
|Амурская: 1, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 33/2, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 53, 55/2, 57, 57А, 61, 63
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Амурский 1-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Амурский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Амурский 4-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Амурский 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Ангарская: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 36, 37
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Аркаса Николая: 47, 47/2, 47А, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 63/1, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 73, 73Б, 75, 75б, 77, 78, 78-А, 78Б, 79, 80, 81, 81А, 81В, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101А, 101б, 101В, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 110-А, 111, 112, 113, 113/2, 114, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 120, 122, 122А, 122В, 124/1, 124/2, 126, 128, 128-А, 130, 132, 132А, 134, 134а, 134Б, 136А, 136-А, 140, 142, 142-А, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162а, 164
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Аэродромная: 1
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтский 3-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтский 6-й переулок: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтский 4-й переулок: 2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтский 8-й переулок: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 40а, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтский 5-й переулок: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтский 7-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтский 1-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Бахчевая: 1, 1-А, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10-А, 11, 11А, 12, 12-А, 12Б, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16-А, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 20, 20-А, 22, 24, 26, 30, 31, 31-А, 34, 36, 36А, 36Б
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Битумная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21-2, 21а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Богданова переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Бородинская: 48, 48-А, 50, 54, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78-А, 80, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85-А, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 96-А, 97/1, 97А, 99, 99-А, 100, 100а, 101, 101А, 101Б, 103, 104, 105, 106, 106-А, 106-Б, 107, 108, 108-А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112-А, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119-А, 119Б, 120, 121, 122, 122-А, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 131а, 133, 133-В, 135, 137, 137А, 137Б, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Бородинский переулок: 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71-1
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Авария
|Братская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Бучмы Амвросия (5 декабря): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 15, 16, 18, 29
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Ванный переулок: 1, 3, 3А, 3/12
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Ветрова: 43
|0:00
21 окт.
|23:00
21 окт.
|Заплан.
|Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Восточный 1-й переулок: 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Восточный 2-й переулок: 1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Выездная: 2, 2/2, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Авария
|Высоцкого: 6, 10, 16а, 18, 20, 21, 22, 22-1
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Авария
|Газовая: 1, 2, 3, 4-1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Гладкова: 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 112б, 114, 118, 118а, 120, 122, 135, 149, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 259а, 261, 263, 263а, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 277а, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 299а, 299б, 301, 305
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Гладкова: 1, 2, 2а, 3, 3а, 3А, 3б, 4, 4а, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33-1, 33а, 34, 35, 36, 41, 42А, 43а, 44, 48, 49в, 54, 56, 58, 64, 64а, 64б, 66, 72, 72а, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 112б, 114, 118, 118а, 120, 122, 124, 124а, 135, 149, 153б, 161, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 171а, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 201а, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 259а, 261, 263, 263а, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 277а, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 299а, 299б, 301, 305, 305а, 307, 309, 311, 319
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Горизонтальная: 1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 49А, 50
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Грибоедова: 1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 27А, 29, 37А, 39, 49А, 53, 63, 109А, 115, 121, 125, 131, 133А, 139, 149, 159
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Дальневосточная: 1, 3
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Дача Ковалевского: 140/5, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140уч3, 1403, 1406, 107109
|0:00
21 окт.
|23:00
21 окт.
|Заплан.
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Деревообделочная: 79
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17-3, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1, 33-1, 33-4
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Дунайская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Жевахова гора: 4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11-1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37-39, 39, 41, 43, 43-1, 45, 45-2, 47, 49, 49-1, 51, 53, 53-2, 53-3, 55, 57, 59, 61, 61а, 67, 81, 92, 94
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Жуковского: 30, 32, 34, 36
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Зерновая: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28, 30
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Злаковая: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/1, 31/2
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Казанская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 11Б, 11В, 11г, 13а, 14, 14Б, 15, 18, 20, 22А, 23, 24, 25
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Каретный переулок: 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 25
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Коблевская: 22
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Колонтаевская улица: 12
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Конная: 19, 21
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Косвенная: 78, 78а, 78Б, 782
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Космонавтов: 14, 16, 18
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Кузнечная: 2
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Курганская: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Лазурный 3-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5а, 5б, 6, 6А, 9, 10, 14, 14А
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Лазурный 6-й переулок: 3, 4, 5, 6, 7
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Лазурный 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Лазурный 2-й переулок: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Лазурный 5-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Лазурный 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Леонова улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 42Б, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Локальная: 1, 1А, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Локомотивная: 1, 1а, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Льва Симиренко: 1, 2Д, 3, 3а, 5, 5А, 9, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 27, 28б, 29, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37Б, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 57
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Магистральная: 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 47В, 49, 49А, 51, 51а, 51Б, 53, 53а, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68д, 69, 70, 72, 72А, 74, 74А, 76, 78, 78А, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86-А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 94-А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118б, 120, 122
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Маковый переулок: 2, 2А, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 12
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Маковая: 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 31, 33, 35, 35/2, 37, 41, 47А
|0:00
21 окт.
|23:00
21 окт.
|Заплан.
|Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109-1, 109-2, 109а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76-78, 77, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Мечникова: 36, 36а, 38, 38/40, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Нежинская: 1, 3, 5
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Нерубайская: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Нерубайская/Училищная: 34
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Нескучная: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Нескучная: 1А, 8, 38, 44, 46, 48, 49, 50
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Нефтяников 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Нефтяников 3-й переулок: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Нефтяников 1-й переулок: 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Огородная: 43, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 101, 103А
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Озёрная: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Отечественная: 33
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Партизанская: 6
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Авария
|Патриотическая: 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 80-А, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86/94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92-А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106А, 107, 108, 109, 111, 112, 112А, 113, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118б, 119, 120, 121, 122, 122а, 122-Б, 123, 124, 124-Б, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 158А, 160
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Пересыпская 3-я улица: 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Пересыпская 8-я улица: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Пересыпская 7-я улица: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14-1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Пересыпская 2-я улица: 32, 34
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Пересыпская 5-я улица: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Пересыпская 6-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12-2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Пестеля: 2
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Петра Лещенко: 2, 8, 10, 12, 14, 18, 18А, 20, 42, 44, 46, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 89-А, 89Б, 91, 92, 93, 93А, 93Б, 93-Б, 93В, 95, 95А, 96, 97, 97-А, 98, 102г, 102Д, 103, 104, 105, 106, 107
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Петра Лещенко: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Ползунова 2-я улица: 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а/22, 9, 10, 11, 12, 14, 16
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Ползунова 1-й переулок: 12А, 19
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Почтовая: 80, 82, 84, 86
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8, 13, 15
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Разумовская: 2/4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 22а, 23, 24, 26, 27
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Раскидайловская: 1
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Республиканская: 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 212, 214, 216, 218, 220, 220а, 222, 224, 227, 287
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Республиканская: 1, 1а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2б, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 48, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 339, 343а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Рыночная: 7
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Садиковская улица: 37
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Санитарная: 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18А, 19, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37/1, 37А
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Сахарова: 28, 42
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Авария
|Светлый переулок: 8, 11, 13а, 14
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Северная: 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 35В, 37, 37А, 39А, 41, 43, 43Б, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 65, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 74Б, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 116/2, 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 180А, 182, 188
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Северный переулок: 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 45, 46, 47
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Северная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Северный переулок: 14
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 125, 125-1, 125-2, 125-3, 127, 129
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Авария
|Серова: 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Сосюры: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61А, 67
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Средняя: 1, 2, 7
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Старопортофранковская: 28, 30, 67, 69
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Столбовая: 2, 2А
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Авария
|Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Тираспольская: 28
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 31, 37, 37/3, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59Б, 59В, 61, 61а, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 149А, 151, 152, 153, 155, 155А, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Топольского переулок: 4
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Усатовская: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Ученическая: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 11-А, 12, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 18, 18-А, 19, 19б, 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 55Б
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Училищная: 24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956
|9:00
21 окт.
|18:00
21 окт.
|Заплан.
|Хаджибеевский 3-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Хаджибеевский 2-й переулок: 10
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Хаджибеевский 1-й переулок: 7
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Хаджибеевская дорога: 2, 4, 6, 8, 8А, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24-1, 25, 27а, 27в, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 39-1, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 107а, 123а, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 151а, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189-191, 191, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 239а, 241, 241а, 241б, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 261, 263, 265, 265а, 267а, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 277а, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 307а, 309, 311, 311а, 313, 315, 315а, 315в, 317, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 335а, 337, 339, 341, 341а, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 357а, 357б, 359, 361, 361а, 363, 365, 365а, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 377а, 379, 379а, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 427а, 429, 429а, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 453а, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 467а, 469, 471, 473, 473а, 475, 477, 479, 481, 481а, 483, 485, 485а, 487, 487а, 489, 491, 491а, 493а, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Хаджибеевская дорога: 297, 299, 301, 303, 305, 307, 307а, 309, 311, 311а, 313, 315, 315а, 315в, 317, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 335а, 337, 339, 341, 341а, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 357а, 357б, 359, 361, 361а, 363, 365, 365а, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 377а, 379, 379а, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Черновицкий переулок: 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 4А, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13-А, 13А, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Черкасская: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 28
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 5-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19/10, 19-10
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, 34
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 8-й переулок: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 4-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-А, 33, 35, 39, 41, 41-А, 43
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 7-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, а, б
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 13-й переулок: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 10-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 9-й переулок: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
|8:00
21 окт.
|11:00
21 окт.
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
21 окт.
|17:00
21 окт.
|Заплан.
|Чумацкая: 61, 77, 85, 91, 103Б, 108, 109
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.
|Южная: 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48
|7:00
21 окт.
|20:00
21 окт.
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
21 окт.
|19:00
21 окт.
|Заплан.