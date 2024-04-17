17 апреля отключат воду в части Одессы

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 9:30 до 20:30 17 апреля будет отсутствовать водоснабжение у некоторых абонентов Одессы.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет у потребителей на следующих улицах города: Крымская, 80-а, Академика Заболотного, 38-а, Генерала Бочарова, 35, 38-а, Семёна Палия, 108.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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