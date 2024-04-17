Эксперты по народонаселению: Сколько нас осталось в Украине

До начала полномасштабного вторжения население Украины составляло примерно 41,1 млн человек, а по состоянию на 2024 год на подконтрольной Украине территории проживает около 31 млн наших граждан.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда.

По его словам, из 41,1 млн. жителей Украины около 2,5 млн. на тот момент проживало в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

После этого почти два года государственные органы официально не объявляли ни одной цифры. В проекте демографической Стратегии указана оценка, разработанная совместно с Институтом демографии – 31,5 млн. по состоянию на август 2023 года.

«При этом процесс сокращения населения продолжается. Это не только потери на войне, но и естественное сокращение, которое составляет сотни тысяч в год. Это также и миграция, которая продолжается и составляет сотни тысяч в год. То есть можем говорить, что на подконтрольной территории Украины на 2024 год находится около 31 млн наших граждан. При том, что какая-то часть – на временно оккупированных территориях, какая-то – за рубежом», – отметил Ланда.

Он уточнил, что за границей может быть меньше украинцев, чем по данным Организации Объединённых Наций. «По данным ООН, статус временной защиты имеют 6,3 млн. украинцев. Но есть некоторые нюансы. В частности, человек может иметь эту защиту в нескольких странах. Также есть люди, которые получили статус временной защиты, но уже вернулись в Украину и не лишились его. То есть, по оценкам Центра экономической стратегии, сейчас реально за границей 4,9 млн. украинцев. Это основывается на оценках миграции, данных пограничных служб. Поэтому должны понимать, что это не точные данные», – добавил эксперт.

В то же время, основными предпосылками возвращения украинских женщин и детей из-за границы эксперты называют безопасность, жильё и работу.

«Я бы даже на первом, на втором и третьем месте поставила бы безопасность. Потому что это – самый главный аргумент, который приводят те, кто за рубежом. Потому безопасность на первом месте. На втором месте – это вопрос жилья. На третьем – занятость населения. Хотя второе и третье места могут меняться, потому что для многих важнее иметь работу. Восстановление жилья, особенно потерявших жильё, – на втором месте и очень важный аргумент, чтобы не возвращаться. Через два года они уже имеют определённую социализацию в новой среде. Они уже обосновались, адаптировались, их дети ходят в школу. Они уже однажды решили бытовые вопросы. И для них таким же стрессом будет возвращение в Украину, особенно если жильё разрушено», – отметила ведущая научная сотрудница Института демографии и социсследований имени Птухи НАН Украины Светлана Аксёнова.

В то же время Ланда подчеркнул, что вернуть людей будет очень тяжело.

«Даже если завтра закончится война, и нет повторной угрозы, то мы понимаем, что 5 миллионов не вернётся. И одна из задач демографической стратегии – вернуть тех, кого мы можем вернуть. Конечно, это должно происходить на добровольной основе. И для того, чтобы человек вернулся, он должен иметь жильё, должен понимать, что дети будут иметь образование и гарантированную безопасность. Это очень трудная задача», – отметил эксперт.

Министерство социальной политики вместе с экспертами и общественным сектором работает над разработкой стратегии демографического развития Украины. По оптимистическому прогнозу Института демографии и социальных исследований, в 2033-м в Украине в границах 1991 года будут проживать не более 35 млн человек.

Одесса News информировала о прогнозе специалистов Социологической группы «Рейтинг», что после победы в войне в Украине будет более 5 миллионов представителей ветеранской среды (ветеранов, их семей и семей погибших). На 24 февраля 2022 года людей с таким статусом было около 500 тысяч.

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