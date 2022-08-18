В Южном простились с бойцом ВСУ Геннадием Тихоновым, светлая ему память

Житель города Южный Геннадий Тихонов погиб 14 августа во время боя с оккупантами в Николаевской области.

Об этом сообщает Южненский городской совет.

Геннадий встал на защиту независимости Украины ещё в 2014 году. После возвращения из зоны проведения АТО учредил общественную организацию, в которую вошли ветераны российско-украинской войны.

В 2016 году Геннадий принял участие в закладке капсулы с посланием будущим поколениям. Памятная капсула потомкам хранится в основе мемориала Защитникам Украины в Южном. Открыть её должны в 2066 году. Символическое послание для будущих поколений хранится во фляге, принадлежавшей Геннадию Тихонову во время службы на Донбассе.

В последний путь защитника Украины Геннадия Тихонова провели 17 августа. Церемония прощания прошла у памятника Защитникам независимости Украины.

Выразить соболезнования и слова поддержки собрались более сотни людей. Сослуживцы, коллеги портовики, собратья, друзья и единомышленники вспомнили Геннадия и его жизненный путь.

У Геннадия остались жена и тринадцатилетний сын.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Одессе состоялись похороны офицера полицейского спецподразделения «Шторм» Сергея Кузьминова, который сложил голову в борьбе с российскими врагами.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет, Думская

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