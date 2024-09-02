922 дня войны: Россия потеряла около 617 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 2 сентября 2024 годов ориентировочно составили около 617 600 (+1300 за последние сутки) человек.

Об этом утром 2 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8601 танк (+9), вражеских боевых бронированных машин ‒ 16786 (+26 за последние сутки), артиллерийских систем – 17646 (+10), РСЗО – 1177 (+1), средств ПВО ‒ 940, самолётов – 368, вертолётов – 328, БпЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30), крылатых ракет ‒ 2557, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 23925 (+44), специальной техники ‒ 2993 (+2).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области РФ в ночь на 28 августа, в результате которого возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта.

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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