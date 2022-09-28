На южном фронте был горячий день: убито 58 оккупантов, сбит самолёт, подорван танк

На южном фронте танковый взвод россиян 27 сентября пытался пойти в наступление, но один из танков подорвался на мине, из-за чего остальные отступили.

Украинские военные за сутки уничтожили 58 оккупантов и с десяток единиц техники, сообщило оперативное командование «Юг».

«Составом танкового взвода в направлении Чкалово — Безымянное враг попытался провести наступательные действия. Один танк подорвался на противотанковой мине, два отступили», – говорится в сообщении.

В ОК рассказали, что враг продолжает обстрелы украинских позиций из реактивной и тяжёлой артиллерии, танков и миномётов. Также за сутки россияне совершили 3 авиационных и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

По словам командования, ситуация на южном фронте «остаётся напряжённой, развитие её достаточно динамично, но контроль Сил обороны преобладает». Враг пытается подтягивать резервы с крымского направления.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 27.09.2002

Истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому в Николаевской области. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе. Также по Одесской области враг нанёс ракетный удар двумя истребителями Су-35 со стороны Чёрного моря. Выпущенные ими две ракеты Х-59 класса «воздух – поверхность» Силами ПВО уничтожены в воздухе. Ещё один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 из направления Мелитополя по Кривому Рогу. И она была уничтожена силами ПВО.

Украинская авиация нанесла по врагу пять ударов, а подразделения ПВО уничтожили беспилотник-разведчик типа «Орлан-10» в Херсонском районе и вражеский штурмовик Су-25 в Баштанском районе Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнили 250 огневых задач, в частности, поразили контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

Всего за сутки украинские военные на юге уничтожили 58 оккупантов, танк и ещё 7 единиц автомобильной техники. Остальные результаты «доразведываются», говорят в ОК.

На главном фото военнослужащие структурного подразделения 126-й отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса с позывными «Грек» и «Псих». Ребята дружат с десяти лет, живут в одном подъезде обычной многоэтажки в одном из южных городов Украины.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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