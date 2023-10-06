Украина вернула тела 64 погибших военнослужащих

6 октября украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству территорию останки 64 погибших защитников Украины.

Об этом сообщает в Telegram координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Вооружённые силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников Украины в определённые государственные специализированные учреждения для их передачи в установленном порядке представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления личности погибших», – отметили в штабе.

Российской стороне передали тела комбатантов, погибших в результате вооружённой агрессии РФ против Украины.

Одесса News информировала, что 15 сентября на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51 погибшего защитника.

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