В Одесской Кирхе состоится концерт музыки Баха

8 октября в Одесской Кирхе состоится закрытие XI Международного органного фестиваля им. Теофила Рихтера.

Концерты фестиваля как жемчуг окрасили музыкальным достоянием разных стилей, эпох, стран, и остался концерт-бриллиант, венчающий корону. Величественная музыка И.С. Баха, которая по праву считается космической и является эталоном, признанным через столетие.

Музыкальное завещание И.С. Баха прозвучит в исполнении органистки евангелическо-лютеранской церкви св. Павла Вероники Струк (партия органа, Одесса).

Приходите к 18.00 в помещение собора Св.Павла (Кирха) по адресу: ул. Новосельского 68.

Приглашение можно приобрести перед началом концерта или забронировать по телефону

+38 063 507 2964.

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