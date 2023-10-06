В Одесской Кирхе состоится концерт музыки Баха

8 октября в Одесской Кирхе состоится закрытие XI Международного органного фестиваля им. Теофила Рихтера.
Концерты фестиваля как жемчуг окрасили музыкальным достоянием разных стилей, эпох, стран, и остался концерт-бриллиант, венчающий корону. Величественная музыка И.С. Баха, которая по праву считается космической и является эталоном, признанным через столетие.
Музыкальное завещание И.С. Баха прозвучит в исполнении органистки евангелическо-лютеранской церкви св. Павла Вероники Струк (партия органа, Одесса).
Приходите к 18.00 в помещение собора Св.Павла (Кирха) по адресу: ул. Новосельского 68.
Приглашение можно приобрести перед началом концерта или забронировать по телефону
+38 063 507 2964.
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