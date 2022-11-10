Привоз, идиш, любовь — в Одесском ТЮЗе эти слова объединяются в одно приключение

Сюжет спектакля «Будьте вы счастливы!» в Одесском театре юного зрителя им. Ю.Олеши убеждает: такое могло случиться только в Одессе!

Дерибасовская, Привоз, НЭП, идиш, любовь — только в Одессе все эти слова и названия становятся разными гранями одного приключения. Это будет невероятная история про любовь, про фольклор, про рыбные котлетки, про точило для ножей, про новую экономическую политику, про уголовный розыск и главное — про идиш, конечно!

Из-за этого языка, на котором в прошлом веке разговаривала треть Одессы, и случилась эта удивительная любовная история. А история эта связана со зданием, где вы посмотрите этот спектакль. Потому что именно здесь с 1930 года работал Одесский государственный еврейский театр.

Адрес театра: ул.Греческая, 48-а.

Комедия в двух действиях.

Возрастные ограничения 14+.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их таки можно купить здесь.

Приходите 12 ноября к 17 часам.

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