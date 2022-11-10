В Арцизе пьяный водитель совершил аварию: один погиб и один госпитализирован

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Арцизе, которое допустил нетрезвый водитель.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, в результате аварии один человек погиб, ещё один – госпитализирован.

«Событие произошло 8 ноября, около семи часов вечера. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением на мосту и столкнулся с отбойником. Его пассажир-сверстник от полученных травм погиб на месте. Водителя доставили в городскую больницу с множественными ссадинами, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от прохождения осмотра на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался, но по внешним признакам обнаружено, что мужчина сел за руль нетрезвым.

На месте происшествия работали сотрудники отделения полиции №1 Болградского районного отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в Одесской области.

Сведения об аварии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства назначен ряд экспертиз.

Фигуранта задержали. Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября недалеко от села Новокаменка Измаильского района на трассе Одесса – Рени перевернулся автобус международного сообщения Одесса – Варна, травмировались четыре человека.

Фото: Болградский районный отдел полиции Одесской области

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